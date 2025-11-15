Россиянка услышала музыку для секса и подала на развод

Москвичка подала на развод, услышав, как муж ставит музыку для секса

29-летняя жительница Москвы подала на развод, услышав, как ее муж ставит музыку для секса. Подробности любовного предательства раскрывает Telegram-канал Baza.

Поводом для расторжения браки стала измена. О любовных похождениях супруга россиянка узнала, когда ее муж отправился в командировку. Ночью в отсутствие мужа музыкальная колонка в доме внезапно включилась. К удивлению девушки, из динамика прозвучала команда «включить музыку для секса» и начала воспроизводиться соответствующая композиция.

Как оказалось, в это время муж москвички находился в Торжке, куда приехал к любовнице, и в интимный момент решил воспользоваться голосовым помощником на телефоне, который был подключен к домашней колонке. Версию подтверждали и отпечатки тонального крема на футболке мужчины. Чистосердечное признание и мольбы о прощении не изменили решение супруги.

Поводом для развода другого россиянина стала любовь к коту. Мужчина работает дальнобойщиком и брал питомца вместе с собой. Когда во время одного из рейсов кот потерялся, россиянин организовал масштабные поиски. Поведение мужчины супруга восприняла как личное оскорбление — она возмутилась, что вечная разлука с семьей такого отчаяния никогда у него не вызывала.