Из жизни
09:05, 28 октября 2025Из жизни

Российский дальнобойщик развелся с женой из-за любви к коту

В России дальнобойщик пожертвовал браком ради потерявшегося кота по имени Бусик
Антонина Черташ

В России водитель-дальнобойщик пожертвовал браком ради любимого кота. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Мужчина, много лет перевозивший грузы на фуре, завел кота по имени Бусик, которого брал с собой на рейсы. Недавно Бусик выбежал из машины во время одной из остановок в Ростовской области. Хозяин был безутешен: организовал масштабные поиски, размещал объявления в интернете и предлагал вознаграждение за возвращение животного.

Жена дальнобойщика восприняла отчаяние мужа как личное оскорбление. Ей показалось, что огорчение мужчины из-за потери Бусика было куда сильнее, чем грусть от постоянных разлук с семьей. Она потребовала прекратить поиски кота и поставила мужу ультиматум: либо она, либо Бусик. Мужчина выбрал питомца и развелся.

Бусик в итоге нашелся. Он прибился к пограничникам в том же районе, где потерялся. Они приютили кота, а, узнав, что его разыскивают, вернули хозяину. Воссоединение с питомцем мужчина снял на видео.

Ранее сообщалось, что жителя Стамбула после развода обязали выплачивать жене деньги на содержание двух котов. Мужчина будт раз в три месяца на протяжении десяти лет выплачивать по десять тысяч турецких лир (порядка 240 долларов) на их содержание.

