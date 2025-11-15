Экономика
20:30, 15 ноября 2025Экономика

На месторождении «Лукойла» в одной стране заявили о задержке зарплат

Shafaq News: Сотрудники «Лукойла» в Ираке столкнулись с задержкой зарплат
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Atef Hassan / Reuters

Сотрудники месторождения российской нефтяной компании «Лукойл» в Ираке столкнулись с задержкой зарплат длиной в полтора месяца. Об этом сообщает Shafaq News.

«Зарплаты примерно 1300 иракских сотрудников российской компании "Лукойл" задерживаются на шесть недель», — утверждается в публикации.

По данным агентства, с этой проблемой столкнулись сотрудники месторождения Западная Курна-2 в Басре. В материале отмечается, что задержка выплат могла произойти в связи с американскими санкциями. Ни иракское правительство, ни «Лукойл» пока не прокомментировали эту информацию.

23 октября Минфин США ввел санкции против компании «Лукойл». Ограничения распространяются на все структуры, находящиеся под ее контролем. Компании дали месяц на сворачивание операций — до 21 ноября.

