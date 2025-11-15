Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:41, 15 ноября 2025Мир

На Западе указали на потерю позиций фон дер Ляйен в Европарламенте

Politico: Глава ЕК фон дер Ляйен теряет свои позиции в Европарламенте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Marko Djurica / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен теряет свои позиции в европейском парламенте на фоне успеха правых партий. Об этом пишет Politico.

По словам автора материала, речь идет об одобрении проекта о сокращении цепочек поставок. Голосуя за данный проект Европейская народная партия фон дер Ляйен была вынуждена отказаться от своих союзников-центристов и продолжить работу с крайне правыми группами. Отмечается, что этот шаг создает трудности для второго срока главы ЕК на посту.

Также проблемы, с которыми сталкивается фон дер Ляйен, включая три вотума недоверия, только нарастают. По данным издания, союзники из левых партий все чаще возлагают на главу ЕК ответственность за политику ее партии.

Ранее польский евродепутат Гжегож Браун резко раскритиковал климатические инициативы фон дер Ляйен, заявив, что она считает себя «колдуньей», способной управлять погодой. Евродепутат призвал отправить главу ЕК в сумасшедший дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа конфисковать половину замороженных активов России

    Мощный взрыв в полицейском участке в Индии сняли на видео

    Итальянская газета перехватила интервью Лаврова у отказавшегося от публикации конкурента

    Мощный взрыв прогремел в полицейском участке в Индии

    Россиян предупредили о временных ограничениях в еще четырех аэропортах страны

    Первый снег сняли на видео жители Москвы и Санкт-Петербурга

    Трамп ответил на обвинения о своих связях с Эпштейном

    Опубликованы кадры работы дроноводов в зоне проведения СВО

    Трамп подтвердил планы США провести ядерные испытания

    Стало известно о ссоре между Мерцем и Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости