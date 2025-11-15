На Западе указали на потерю позиций фон дер Ляйен в Европарламенте

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен теряет свои позиции в европейском парламенте на фоне успеха правых партий. Об этом пишет Politico.

По словам автора материала, речь идет об одобрении проекта о сокращении цепочек поставок. Голосуя за данный проект Европейская народная партия фон дер Ляйен была вынуждена отказаться от своих союзников-центристов и продолжить работу с крайне правыми группами. Отмечается, что этот шаг создает трудности для второго срока главы ЕК на посту.

Также проблемы, с которыми сталкивается фон дер Ляйен, включая три вотума недоверия, только нарастают. По данным издания, союзники из левых партий все чаще возлагают на главу ЕК ответственность за политику ее партии.

Ранее польский евродепутат Гжегож Браун резко раскритиковал климатические инициативы фон дер Ляйен, заявив, что она считает себя «колдуньей», способной управлять погодой. Евродепутат призвал отправить главу ЕК в сумасшедший дом.