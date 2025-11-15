В Запорожье из-за атак ВСУ без электричества остались десятки тысяч человек

В Запорожье 44 тысячи абонентов остались без электричества из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ «по объекту критической инфраструктуры», в результате чего возникли перебои с электроэнергией в Днепрорудном и близлежащих селах.

«Без электроснабжения временно остались около 44 тысяч абонентов», — отметил глава региона.

Он добавил, что ремонтные бригады занимаются восстановительными работами.

Ранее 15 ноября сообщалось, что в Донецкой народной республике при атаке дронов ВСУ погибли священник Владимир Шутов, его жена и семья прихожан с ребенком.