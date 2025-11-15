Экономика
Названо количество проданных в России Lada Aura в 2025 году

Автостат сообщил, что в 2025 году в России продано 1118 автомобилей Lada Aura
Марина Совина
Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

С января по октябрь 2025 года в России продано 1118 автомобилей Lada Aura, такое количество назвал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале.

Он уточнил, что 54 процента машин или 586 единиц купили физические лица, 47,6 процента или 532 штуки — юридические.

Наиболее популярны Lada Aura в Москве и Подмосковье, там приобретено 13 процентов от общего объема продаж. В Татарстане доля составила 10 процентов, в Самаре — 8 процентов, и 4 процента в Санкт-Петербурге. Автомобили появились уже в 80 регионах России.

Ранее «АвтоВАЗ» опроверг информацию об отказе от производства Lada Aura из-за отсутствия спроса, о котором сообщили СМИ.

