16:28, 15 ноября 2025

Обвиненному в коррупции экс-министру избрали меру пресечения

Бывшего главу новгородского Минсельхоза арестовали на два месяца за взятки
Виктория Клабукова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бывшему министру сельского хозяйства Новгородской области, обвиняемому в коррупции, избрали меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд принял решение о заключении чиновника под стражу сроком на два месяца. Экс-главу регионального Минсельхоза задержали 14 ноября. Он стал фигурантом уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, с 2020 по 2025 год министр незаконно выделял новгородским фермерам субсидии на сумму более 30 миллионов рублей. В качестве благодарности чиновник получал откат. Общая сумма взяток составила 6,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось о конфискации имущества бывшего кубанского чиновника. Его также обвинили в коррупции: на посту главы Кавказского района он скупил 13 коммерческих предприятий, которыми фактически руководил. Получаемую прибыль он вкладывал в другие бизнес-проекты, которые оформлял на членов своей семьи. В результате он зарегистрировал на себя и своих родственников 135 земельных участков и 17 объектов недвижимости. Согласно решению суда, в доход государства было обращено имущество на сумму 739 миллионов рублей.

