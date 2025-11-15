Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 15 ноября 2025МирЭксклюзив

Предсказаны возможные точки новых войн в 2026 году

Матвийчук: В 2026 году Молдавия может начать боевые действия в Приднестровье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Боевые действия могут начаться в 2026 году в Африке, на Ближнем Востоке и в Молдавии, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В частности, он предположил, что Молдавия может попытаться вернуть Приднестровье военным путем.

«Думаю, в 2026 году есть риск начала войны в Центральной Африке — там французы теряют свои территории и могут начать боевые действия, — предположил Матвийчук. — Новые конфликты могут начаться на Ближнем Востоке, между силами арабских государств и Израилем».

Полковник также назвал крайне взрывоопасной ситуацию в Молдавии. Он заметил, что страна может посчитать украинский конфликт удачным поводом для возвращения Приднестровья.

«Это может быть не полномасштабная война, но серьезный конфликт. Войска НАТО уже находятся на территории Молдавии и проводят учения с выходом на границу Приднестровья, которое сейчас находится фактически в блокаде. В Молдавии могут посчитать, что момент для этого самый удачный, потому что Россия участвует в украинском конфликте», — допустил Матвийчук.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующий военный конфликт будет проходить в космосе. Он также объявил о выделении дополнительных 4,2 миллиарда евро на финансирование военной космической деятельности Франции до 2030 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Предсказаны возможные точки новых войн в 2026 году

    «Ростех» наградил разработчиков новых бомбовых кассет и взрывателей

    Назван срок хранения икры в холодильнике

    Россиянам посоветовали самые доступные направления для путешествий на Новый год

    Стало известно о погоде зимой

    Разъяренный незнакомец ворвался в квартиру пожилой россиянки и жестоко избил ее

    Более 700 пассажиров застряли в российском аэропорту

    Каллас заявила о ведущейся в ЕС работе над 20-м пакетом антироссийских санкций

    Немецкий депутат приехал в Россию вопреки спорам с коллегами

    Стало известно о возможном уходе Тима Кука с поста главы Apple

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости