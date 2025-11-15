Прохожий голыми руками спас машины от столкновения и попал на видео

В Магнитогорске прохожий спас две машины от столкновения голыми руками. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Подъем».

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно наблюдать, как мужчина, обративший внимание на то, что один из автомобилей на парковке покатился назад в сторону другого, подходит к нему и, упираясь в багажную дверь двумя руками, останавливает машину. Предотвратив аварию и убедившись, что машина не поедет дальше, россиянин ушел.

