Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля

В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в Кремле, передает РИА Новости.

Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, ситуацию в секторе Газа, иранскую ядерную программу и вопросы стабилизации в Сирии.

Ситуация в Газе обговаривалась в контексте реализации договоренностей о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами.

Ранее 15 ноября Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Политики обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также по актуальным международным темам.