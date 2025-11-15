Забота о себе
Раскрыта правильная техника чистки зубов

Врач Гришина: Качественная чистка зубов начинается с грамотного владения щеткой
Наталья Обрядина1

Фото: Drazen Zigic / Freepik

Врач-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина рассказала, как правильно чистить зубы. Эту технику она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Гришина напомнила, что чистить зубы нужно не менее двух раз в день — утром и вечером. При этом, по ее словам, качественная чистка зубов начинается с грамотного владения щеткой. Для достижения нужного результата ее необходимо держать под углом 45 градусов к линии десны: именно под таким наклоном легче всего удалить мягкие отложения из-под края десны.

«В чистке зубов важны не интенсивность и сила, а корректные движения щеткой. Если речь идет о внутренней и внешней поверхности зубов, двигайтесь аккуратно и по кругу, словно пытаетесь "вымести" скопившиеся остатки. Особенно деликатными нужно быть обладателям слабых десен, склонных к кровотечению», — добавила врач.

Жевательную поверхность — участок зуба, расположенный напротив противоположного ряда — надо очищать, двигаясь щеткой вперед и назад, уточнила доктор. Она также подчеркнула, что важно не забывать про очищение языка, поскольку на его поверхности всегда образуется налет, который становится источником неприятного запаха изо рта.

Помимо зубной щетки, Гришина порекомендовала использовать специальную нить. «Оберните вокруг указательных пальцев около 50 сантиметров нити и осторожно протяните ее между зубами, продвигаясь вверх-вниз. Обеспечить максимальную чистоту полости рта также помогут межзубные щеточки и ирригатор», — отметила она.

Ранее стоматолог Павел Лысенков предупредил, что наборы для самостоятельной установки пломб могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. В частности, по его словам, это грозит запечатыванием инфекции внутри зуба.

