Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП в Пермском крае

Минздрав РФ: В больницах Перми находятся 12 человек после ДТП с автобусом

В больницах Перми после ДТП с автобусом и большегрузом находятся 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По данным ведомства, состояние семи пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Остальные, включая ребенка, — в состоянии средней тяжести.

ДТП с участием микроавтобуса и большегруза в Пермском крае, по предварительным данным, произошло из-за выезда водителя автобуса на встречную полосу. Авария унесла жизни семи человек, включая одного несовершеннолетнего.