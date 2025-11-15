Россия
14:00, 15 ноября 2025Россия

Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП в Пермском крае

Минздрав РФ: В больницах Перми находятся 12 человек после ДТП с автобусом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Госавтоинспекции Пермского края

В больницах Перми после ДТП с автобусом и большегрузом находятся 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По данным ведомства, состояние семи пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Остальные, включая ребенка, — в состоянии средней тяжести.

ДТП с участием микроавтобуса и большегруза в Пермском крае, по предварительным данным, произошло из-за выезда водителя автобуса на встречную полосу. Авария унесла жизни семи человек, включая одного несовершеннолетнего.

