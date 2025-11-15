Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП в Пермском крае

В больницах Перми после ДТП с автобусом и большегрузом находятся 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
По данным ведомства, состояние семи пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Остальные, включая ребенка, — в состоянии средней тяжести.
ДТП с участием микроавтобуса и большегруза в Пермском крае, по предварительным данным, произошло из-за выезда водителя автобуса на встречную полосу. Авария унесла жизни семи человек, включая одного несовершеннолетнего.