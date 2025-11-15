Путешествия
06:55, 15 ноября 2025Путешествия

Самолет с 90 пассажирами на борту аварийно посадили в российском аэропорту

Прокуратура: Самолет с 90 пассажирами на борту аварийно посадили в Хабаровске
Александра Синицына
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура / Telegram

Самолет, выполнявший ресй из Владивостока в Благовещенск, аварийно посадили в аэропорту Хабаровска. Об этом заявили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня в 9.00 (по местному времени) в Хабаровске ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно с 90 пассажирами на борту», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что посадка прошла штатно. В Приморской прокуратуре дадут оценку техническим службам аэропорта Владивостока, откуда вылетел борт, при подготовке самолета к вылету.

Ранее сообщалось, что футболисты «Монако» разделись до трусов на рейсе в Бельгию перед матчем Лиги чемпионов. На борту вышла из строя система кондиционирования.

