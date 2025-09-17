Спорт
23:11, 17 сентября 2025Спорт

Футболисты «Монако» разделись до трусов в самолете перед матчем Лиги чемпионов

Футболисты «Монако» разделись до трусов во время перелета в Бельгию на матч ЛЧ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Футболисты «Монако» столкнулись с трудностями во время перелета в Бельгию на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) против «Брюгге». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, в самолете, на котором команда вылетала из Ниццы, вышла из строя система кондиционирования. В результате температура в салоне поднялась до критических отметок, из-за чего футболистам пришлось раздеться до трусов. Команде было рекомендовано покинуть борт, а перелет в Бельгию отложили.

В «Монако» подчеркнули, что команда успеет прибыть в Бельгию вовремя. Матч между «Брюгге» и «Монако» запланирован на 18 сентября. Он должен начаться в 19:45 по московскому времени.

В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Его контракт рассчитан до 2029 года.

