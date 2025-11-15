Солдат ВСУ взорвался в машине во время зарядки пауэрбанка

Офицер Бунятов: Солдат ВСУ взорвался в машине, заряжая пауэрбанк из Краматорска

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался, заряжая купленный в Краматорске пауэрбанк. Об этом рассказал в Telegram украинский офицер Станислав Бунятов.

«В Краматорске в результате взрыва СВП погиб военный. По версии полиции, парень приобрел на рынке пауэрбанк по выгодной цене и решил подзарядить его в машине, после чего произошел мощный взрыв», — написал он.

