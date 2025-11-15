Страна ЕС оплатит Украине Starlink

Минобороны Эстонии сообщило о выделении Украине 3,5 миллиона евро на Starlink

Министерство обороны Эстонии сообщило о выделении Украине 3,5 миллиона евро на закупку и обслуживание систем спутникового интернета Starlink. Об этом говорится на сайте Минобороны страны.

«Возможности Starlink особенно важны, учитывая стремление Украины значительно увеличить количество подразделений беспилотников, которым требуется высокоскоростное интернет-соединение», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По словам министра, о финансировании закупок и поддержки Starlink Эстонию запросила украинская сторона. Певкур добавил, что оплата систем связи является «критически важной помощью» для Киева.

В конце октября стало известно, что бригада украинских войск осталась без терминалов Starlink.