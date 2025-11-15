Суд удовлетворил иск о взыскании с экс-владельца «Южуралзолота» имущества

Почти пять миллиардов взыщут с экс-владельца «Южуралзолота» в доход государства

Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о взыскании с бывшего владельца «Южуралзолота» и других ответчиков имущества стоимостью 1,4 миллиарда рублей и денежных средств в сумме 3,5 миллиарда рублей в доход государства. Пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Разбирательство проходило в закрытом формате. В иске были заявлены помимо Струкова, его бывшая супруга, дочери, внучка, сожительница, а также двое водителей и доверенное лицо.

Ранее сообщалось, что Струков вывел за рубеж более 160 миллиардов рублей, которые складывались из выручки от деятельности на его российских предприятиях. Деньги выводились в Черногорию, Турцию, Сербию и Швейцарию. На них были приобретены яхты и недвижимость, на них же происходит и строительство гостиниц.