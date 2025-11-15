Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:10, 15 ноября 2025Наука и техника

В России оценили перспективы создания бьющих по Киеву авиабомб

«ВХ» раскрыла перспективы создания ФАБ, способных бить по Киеву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Создание корректируемых фугасных авиационных бомб (ФАБ) с дальностью применения более 400 километров упирается в три ключевые технологические задачи, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Первой задачей, по мнению авторов канала, является разработка дешевого и массового реактивного ускорителя, который можно было не только производить и устанавливать на готовые бомбы, но и масштабировать в случае необходимости. Второй задачей является разработка простого серийного модуля планирования и коррекции, отличающегося улучшенной аэродинамикой. Третьей задачей должна стать доработка системы наведения, ведь при увеличенной дальности бортовая электроника бомбы накапливает больше ошибок, что приводит к отклонению от цели.

В случае успеха Россия получит боеприпас, который может занять промежуточную нишу между американскими баллистическими ракетами ATACAMS и ракетами системы HIMARS. В случае запуска таких бомб над Курской областью российские силы могут дотянуться не только до Киева, но и до территории всей центральной Украины, включая Кременчуг и Кривой Рог.

Ранее военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев назвал железнодорожные узлы, мосты и дорожные развязки приоритетной целью для корректируемых авиабомб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Майдане прошел митинг против Зеленского

    В России оценили перспективы создания бьющих по Киеву авиабомб

    В Еврокомиссии оценили перспективы Киева жить без финансовой помощи фразой «Украина падет»

    Трамп обвинил мэра Лондона в потакании преступникам

    Первый московский снег попал на кадры из космоса

    Бывший игрок сборной СССР раскритиковал иностранных тренеров в российском футболе

    У известного российского режиссера нашли долг за капремонт

    На Украине раскрыли детали бегства из страны «кошелька Зеленского»

    Путешественница описала еду в Мексике фразой «россиянам может стать не по себе»

    Власти Венгрии пообещали пресекать попытки интеграции «украинской мафии» в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости