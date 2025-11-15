В России оценили перспективы создания бьющих по Киеву авиабомб

«ВХ» раскрыла перспективы создания ФАБ, способных бить по Киеву

Создание корректируемых фугасных авиационных бомб (ФАБ) с дальностью применения более 400 километров упирается в три ключевые технологические задачи, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Первой задачей, по мнению авторов канала, является разработка дешевого и массового реактивного ускорителя, который можно было не только производить и устанавливать на готовые бомбы, но и масштабировать в случае необходимости. Второй задачей является разработка простого серийного модуля планирования и коррекции, отличающегося улучшенной аэродинамикой. Третьей задачей должна стать доработка системы наведения, ведь при увеличенной дальности бортовая электроника бомбы накапливает больше ошибок, что приводит к отклонению от цели.

В случае успеха Россия получит боеприпас, который может занять промежуточную нишу между американскими баллистическими ракетами ATACAMS и ракетами системы HIMARS. В случае запуска таких бомб над Курской областью российские силы могут дотянуться не только до Киева, но и до территории всей центральной Украины, включая Кременчуг и Кривой Рог.

Ранее военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев назвал железнодорожные узлы, мосты и дорожные развязки приоритетной целью для корректируемых авиабомб.