16:39, 15 ноября 2025

Одна из областей Украины осталась без света

Часть Черниговской области осталась без света
Виктория Клабукова

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Черниговской области на севере Украины отключилось электричество. Об этом сообщает украинская компания «Черниговоблэнерго».

Обесточена оказалась большая часть региона. Перебои со светом в компании объясняют повреждением важного энергообъекта в Нежинском районе. На фоне отключения электроэнергии в Черниговской области слышны сирены воздушной тревоги.

5 ноября украинское «Черниговоблэнерго» также уведомляло о повреждении важного объекта энергетической инфраструктуры. Какой именно объект получил повреждения, не уточнялось.

8 ноября без электричества остались все крупные города Украины, включая Киев. Свет пропал после ночной атаки российских войск по электростанциям и подстанциям. Настолько масштабное отключение произошло впервые. Подача электричества была восстановлена на следующий день, но частично — по три раза в день по три часа.

