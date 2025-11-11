В минувшие выходные все крупные города Украины остались без света

В субботу, 8 ноября, впервые все крупные города Украины остались без света. Об этом сообщает Bild.

Издание отмечает, что свет пропал после ночной атаки российских войск по электростанциям и подстанциям, так и не появившись к вечеру. В воскресенье в Киеве и других городах частично восстановили подачу электричества — по три раза в день по три часа, отмечается в материале.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский устроил постановку и инсценировал отключение света во время интервью. По его словам, у Зеленского есть резервные генераторы, поэтому остаться без электричества он не мог бы даже на минуту. Поэтому, отметил Джабаров, это представление было сделано специально для сочувствия.

До этого Киевская горадминистрация сообщила о приостановке работы фуникулера, который соединяет Верхний город и Подол. Эту ситуацию власти Киева связали с отключением электричества на территории города.