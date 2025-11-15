Создательница «Телепузиков» осудила современные передачи для детей

Guardian: Создательница «Телепузиков» назвала нынешние детские передачи пустыми

Создательница британского сериала «Телепузики» раскритиковала современные передачи для детей. Об этом пишет Guardian.

Особое недовольство соавтора легендарного телешоу Энн Вуд вызвали детские передачи, выходящие на платформе YouTube. Нынешние программы для дошкольников она считает «пустыми» и не видит в них пользы для развития детского воображения. По словам продюсера, алгоритмы видеохостинга не могут заменить систему телевещания, в которой работают опытные и квалифицированные специалисты. В этом с Вуд солидарны и другие ветераны детского телевидения: в частности, детский писатель и сценарист Фрэнк Коттрелл-Бойс ранее высказал мнение, что детский контент на YouTube не развлекает, а подавляет воображение, оказывая «седативное» действие.

В ответ на критику собственного шоу создательница «Телепузиков» заявила, что во время съемок продюсеры ориентировались на соцопросы и отзывы фокус-групп. В то же время современный детский продукт, по ее мнению, действует как отвлекающий маневр в помощь занятым родителям.

Впервые «Телепузики» показали на британском канале «Би-би-си» в 1997 году, они выходили до 2001 года. В России детская передача вышла на экраны в 2000 году. Главные герои — четыре человекообразных плюшевых создания с антенной на голове и экраном на животе. В 2022 году сериал решили перезапустить на платформе Netflix.