10:46, 15 ноября 2025Мир

Трамп ответил на обескураживающий вопрос

Трамп заявил, что ему впервые задали вопрос об отцовстве и президентстве
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп похвалил журналистку GB News Бев Тернер за обескураживающий вопрос о сравнении отцовства и президентства. Об этом сообщил сам телеканал.

В ходе эксклюзивного интервью с американским лидером журналистка отметила его родительские качества и спросила, есть ли сходства между президентством и родительством. В ответ Трамп подчеркнул, что прежде его ни разу не спрашивали о подобном.

«Не могу поверить, что мне задают вопрос, о котором я никогда не думал и который мне раньше не задавали», — удивился Трамп. Он добавил, что любит США и их граждан.

В рамках этого же интервью Трамп заявил, что никогда не пил алкоголь, не употребляет наркотики и не курит. Дурные привычки трудно бросить, убежден американский лидер.

