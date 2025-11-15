Спорт
14:21, 15 ноября 2025Спорт

Тренер сборной России по футболу раскрыл отношение к игрокам в Европе

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ассистент главного тренера сборной России по футболу Виктор Онопко раскрыл отношение к российским футболистам в Европе. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению Онопко, российский чемпионат очень сильный и его уважают в том числе за пределами России. «Когда мы играем против других сборных, то подтверждается, что у нас все хорошо в футболе. С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире», — отметил он.

Товарищеский матч между сборными России и Чили состоится в субботу на стадионе «Фишт». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Российская сборная с марта 2022 года не принимает участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Команда проводит только товарищеские матчи. 15 ноября команда встретится со сборной Чили.

