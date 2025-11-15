Украине предрекли значительное сокращение западного финансирования

Денисов: Запад не хочет оказывать финансовую помощь Киеву из-за коррупции

Коррупционный скандал на Украине может привести к значительному сокращению западного финансирования, предрек эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, пишет РИА Новости.

По его словам, европейские политики не хотят оказывать финансовую помощь при системных хищениях на Украине. По словам специалиста, это создает риски для дальнейшей поддержки Киева.

«Европейские политики задаются вопросом: зачем давать деньги тем, кто их разворовывает? В этих условиях Киеву логично заявить, что "враг у ворот" и сейчас не время для подобных размышлений», — отметил он.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что президент Владимир Зеленский вывел коррупцию на Украине на новый уровень, прикрывая ситуацию военным положением в стране.