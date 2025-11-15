В Болгарии убрали сведения о России из учебников географии

Болгарский политик Костадинов: Россию стирают из учебников географии

Сведения о России стирают из учебников географии в Болгарии, заявил лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов, передает ТАСС.

«Недавно я увидел, что написано в учебнике у моей дочери о России. Знаете, что там написано? Там ничего нет», — отметил Костадинов.

Политик добавил, что данные о России и Москве «просто исчезли, стерты со страниц учебников». По его словам, это свидетельствует о начавшемся «обратном отсчете» для Европы.

Ранее на Украине возмутились итальянскими учебниками с изображением российского Крыма. При этом газета L’AntiDiplomatico посчитала, что негодование украинских активистов по этому поводу неприемлемо.