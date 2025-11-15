Мир
В Еврокомиссии оценили перспективы Киева жить без финансовой помощи фразой «Украина падет»

В Еврокомиссии заявили, что в январе «Украина падет» без финансовой помощи
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Без новых пакетов финансовой помощи уже в январе 2026 года на Украине наступит финансовый кризис. Об этом заявили в Европейской комиссии, пишет Handelsblatt.

«Если мы не сможем быстро решить вопрос с финансированием, Украина падет», — заявил один из представителей Еврокомиссии.

В публикации отмечается, что Европейский союз (ЕС) уже направил Киеву весь объем финансовой помощи, который был обещан, а новые транши еще не анонсированы.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас после российских ударов по Киеву сочла поддержку Украины «выгодной сделкой по сравнению с ценой победы России» в конфликте. Она также потребовала усилить санкционное давление на Москву.

    Все новости