Депутат Чепа: Запад надеется, что победит Россию в экономическом противостоянии

Западу казалось, что за счет санкций — первого, второго, третьего и других пакетов — экономика России рухнет, но этого не произошло, поэтому он продолжает конфликт». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее глава европейской дипломатической службы Кая Каллас после российских ночных ударов по Киеву заявила, что поддержка Украины — «выгодная сделка по сравнению с ценой победы России» в конфликте. Глава дипломатии Евросоюза также потребовала усилить санкционное давление на РФ.

Депутат посчитал, что Каллас, выражая мнение Запада, надеется разорвать экономику России, чего до сих пор не произошло. Он добавил, что европейские политики хотят выиграть в этом конфликте, заставляя РФ тратиться на военные расходы.

«Естественно, любые военные действия — это расходы. И они считают, что Россия, нанося удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, также несет значительные финансовые потери. По ее мнению, они обходятся РФ значительно дороже, чем помощь Запада Украине. Таким образом, Каллас считает, что они побеждают в этом экономическом противостоянии Запада и России», — сказал Чепа.

Накануне Россия нанесла удар гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Кинжал» по военным объектам на Украине. Минобороны Украины сообщило, что, помимо этих ракет, российские бойцы применили и дальнобойное вооружение морского, воздушного и наземного базирования.