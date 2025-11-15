В Европе оценили отмену мультивиз для россиян

Евродепутат Картайзер: Отмена мультивиз для россиян бессмысленна и вредит ЕС

Решение об отмене выдачи шенгенских виз для многократного посещения (мультивиз) в отношении россиян бессмысленно и вредит Европейскому союзу (ЕС). Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с ТАСС.

«Потеря (...) туристов является экономической потерей для некоторых наших государств-членов, которые россияне посещали довольно часто. Это вновь наносит ущерб нашей собственной экономике в Европейском союзе, и это, на мой взгляд, бессмысленная инициатива», — отметил евродепутат.

Картайзер добавил, что это решение нацелено на обычных россиян, которые хотели бы провести отпуск в Европе. По его словам, визовый вопрос «вызывает беспокойство».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ, которые ранее приезжали в европейские страны с деньгами, сравнимо с самоубийством для ЕС.