Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:09, 15 ноября 2025Спорт

В Госдуме поддержали смягчение налогов для букмекеров

Комитет Госдумы одобрил смягчение условий налогообложения букмекеров
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил смягчение налогообложения для букмекерских контор, предусмотренное на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поправки были внесены к закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Вместо налога в пять процентов от принятых ставок планируется ввести налог в семь процентов на разницу между ставками и выигрышами.

Ранее предусматривался налог на игорный бизнес в размере пяти процентов от ставок и 25 процентов налога на прибыль. Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес, ставки от игроков не облагаются налогом, а с выигрышей удерживается НДФЛ по прогрессивной шкале.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов пояснил, что переход к налогообложению разницы между ставками и выплатами связан с риском оттока ставок в нелегальный сектор. Поправкой также исключены из базы налогообложения целевые отчисления тотализаторов и букмекеров на развитие спорта.

Букмекерство и тотализаторы — единственные виды азартных игр, разрешенные вне специальных зон. Они были созданы в 2009 году в четырех регионах — Калининградской области, Краснодарском, Алтайском и Приморском краях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Задействованы серьезные люди». В Киеве на митинг против Зеленского пришли меньше 100 человек

    Трамп обвинил бывшую соратницу в предательстве

    Жители российского региона пожаловались на блокировку сим-карт

    Россиянка описала поездку в Армению фразой «шутки про лаваш — не шутки»

    Психолог высказалась о допустимости поцелуев детей в губы

    В Москве прошел митинг против Пашиняна

    Стрелков передумал подавать на УДО

    В Болгарии убрали сведения о России из учебников географии

    Создательница «Телепузиков» осудила современные передачи для детей

    В Госдуме поддержали смягчение налогов для букмекеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости