Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:24, 15 ноября 2025Наука и техника

В России рассказали о «лихорадочной реакции» Запада на вооружения нового поколения

Косачев заявил о «лихорадочной реакции» Запада на вооружения РФ нового поколения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, комментируя попытку Украины угнать российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», заявил, что Россия добилась стратегического превосходства в создании вооружений нового поколения, и это вызывает у Запада «лихорадочную реакцию». Его слова приводит «Известия».

По его словам, реакция Запада объясняется появлением у Москвы технологий, которыми не располагают ни США, ни другие ядерные державы. Например, гиперзвуковые системы и ракеты на ядерных движителях, способные маневрировать без потери дальности и находиться в воздухе практически неограниченное время.

Украина в этой схеме выступает не как самостоятельный игрок, а как «инструмент», через который сильные державы пытаются добраться до российских технологий, добавил Косачев.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что украинская разведка еще осенью 2024 года пыталась с помощью Великобритании завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Штурману, в частности, предлагали нейтрализовать командира истребителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили значение победы России на Украине

    Сикорский допустил вступление Украины в ЕС

    В переписке Эпштейна нашли вопрос о наличии у Путина секс-компромата на Трампа

    Генерал ВСУ призвал учить воевать украинских детей с самого рождения

    Российские аэропорты ограничили полеты из соображений безопасности

    Медведчук усомнился в способности Трампа завершить конфликт на Украине

    Военкоры сообщили об ухудшении положения ВСУ на одном направлении

    Аналитик рассказал о сигнале Зеленскому об уступке территорий

    В Турции заявили о неизбежности мирных переговоров по Украине

    В Сумской области ликвидировали замкомандира роты ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости