В Совфеде отреагировали на пропажу России из болгарских учебников

Сенатор Джабаров: Болгария не сможет отменить Россию в истории

Болгарии в будущем придется вспомнить, кто исторически спасал ее от турков и османов, а также помогал в послевоенные годы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что сведения о России стирают из учебников географии в Болгарии. По его словам, это свидетельствует о начавшемся «обратном отсчете» для Европы.

Сенатор посоветовал Болгарии вспомнить прежде всего собственную историю, как на протяжении многих лет Россия оказывала стране помощь. По его словам, Болгария потеряла совесть, следуя массовой русофобии и пытаясь таким образом угодить своим западноевропейским партнерам.

«Болгарские ученые просто потеряли совесть. Пусть они вспомнят, кто спасал Болгарию на Шипке от турков, кто помогал им все послевоенные годы. Наверное, какая-то неизвестная страна, раз у них нет ничего об истории России. Я думаю, что переделать историю, конечно, можно попытаться, но это дело неблагодарное. Рано или поздно придется рассказывать всю правду о своей стране, как она сохранила независимость», — сказал Джабаров.

Ранее на Украине возмутились итальянскими учебниками с изображением российского Крыма. При этом газета L’AntiDiplomatico посчитала, что негодование украинских активистов по этому поводу неприемлемо.