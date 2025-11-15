Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 15 ноября 2025Мир

В США нашли обоснование ударам по судам Венесуэлы

WSJ: В США объяснили удары по судам Венесуэлы угрозой фентанила как химоружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Администрация США в качестве обоснования законности ударов по венесуэльским судам привела угрозу использование наркотика фентанила как химического оружия. Об этом написала газета Thw Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждает член Палаты представителей и другое близкое к ситуации лицо, в секретной записке Министерства юстиции, позволяющей нанести удары по судам с наркотиками, фентанил описывается как потенциальная угроза химоружия.

Ранее президент США Дональд Трамп пришел к выводу, что США оказались втянуты в вооруженный конфликт с наркокартелями, которые его команда характеризует как террористические организации. Соответствующее уведомление разослали в несколько комитетов Конгресса, а также журналистам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо предложил протестующим студентам воевать за Украину

    Украинский военнопленный рассказал о бесчеловечном отношении командиров ВСУ

    Поросенок спас российских штурмовиков в зоне СВО

    Колумбия нанесла удары рядом с границей Венесуэлы

    В Евросоюзе назвали поддержку Украины выгодной сделкой

    Малкин установил исторический рекорд НХЛ

    Оригинал письма Татьяны Онегину с подписью Пушкина показали публике

    Стало известно о дате вступления новых правил о выплатах пособий украинцам в ФРГ

    Названа причина массовой скупки валюты россиянами

    В США нашли обоснование ударам по судам Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости