В США рассказали о «дороге в ад» из-за одной мировой угрозы

Экс-аналитик США Риттер предупредил о рисках игнорирования угрозы ядерной войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Мир «ступит на дорогу в ад», если будет и дальше игнорировать угрозу ядерной войны. Об этом заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер во время выступления в Санкт-Петербурге на презентации его новой книги, пишет ТАСС.

«Один из самых сложных вопросов для разговора касается ядерного оружия, потому что это вопрос, связанный с национальной безопасностью. Сегодня время, когда Россия испытывает ядерную угрозу со стороны США», — отметил эксперт.

По словам Риттера, это «очень непростой вопрос для разговора и его очень непросто начать». Однако эти темы необходимо поднимать вновь и вновь.

Ранее кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин заявил, что российские ядерные силы якобы представляют экзистенциальную угрозу для США.

До этого глава США Дональд Трамп распорядился в немедленном порядке начать проведение испытаний ядерного оружия «на равных» с другими странами. Он назвал «ужасным» превосходство США в ядерном вооружении.

