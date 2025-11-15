Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:44, 15 ноября 2025Мир

В США заявили о необходимости диалога Трампа и Путина

Вэнс: Диалог Путина и Трампа необходим для урегулирования конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Диалог президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным необходим для урегулирования конфликта на Украине, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире Fox News, пишет РИА Новости.

«Так много людей критикуют президента Соединенных Штатов за общение с Владимиром Путиным… если вы хотите добиться мира, то нужно быть сильным, необходимо разговаривать с людьми», — отметил он.

По его словам, Соединенным Штатам необходимо быть вовлеченными в дипломатические обсуждения с целью достичь урегулирования конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл ожидания от Трампа по ситуации на Украине. Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме указали на «фактически остановивший» работу пенсионной системы сбой

    На Западе указали на равнодушное отношение украинцев к Зеленскому

    В Раде призвали Зеленского уйти в отставку

    Российский «Бумеранг» поразил объект ВСУ на дистанции 57 км

    Известный рок-музыкант заявил об исчезновении мужчин на Украине

    Трамп заявил о неоднократном визите Клинтона на остров Эпштейна

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала вид сзади на мотоцикле

    В Минздраве рассказали о состояниии пострадавших в ДТП с автобусом и большегрузом

    В США заявили о необходимости диалога Трампа и Путина

    Экс-советник Трампа призвал США немедленно прекратить участие в украинском конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости