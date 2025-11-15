Мир
В Стамбуле люди оказались под завалами из-за обрушения грунта на станции метро

IHA: В Стамбуле на станции метро произошел обвал грунта, под завалами есть люди
В Стамбуле на строящейся станции метро произошел обвал грунта, под завалами оказались люди. Об этом сообщает агентство IHA.

Инцидент произошел на строительной площадке станции «Кабаташ». Началась спасательная операция. Уточняется, что трое рабочих смогли выбраться самостоятельно, двое пострадавших были извлечены спасателями.

Станция расположена на берегу Босфорского пролива, ее планируют открыть к 2027 году. Строительство идет медленно из-за многочисленных археологических находок.

Ранее на юго-западе Китая открытый пару месяцев назад автомобильный мост частично рухнул из-за оползня. Инцидент произошел в городском уезде Баркам провинции Сычуань 10 ноября.

