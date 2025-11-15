В МИД Венгрии пообещали пресекать попытки интеграции «украинской мафии» в ЕС

Власти Венгрии пообещали и далее пресекать попытки поспешной интеграции «украинской мафии» в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, сообщает в субботу, 15 ноября, ТАСС.

«Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе, а низкокачественное украинское зерно — на рынке ЕС. Еще он хочет направлять на Украину деньги европейцев», — сказал он.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Будапешт не позволит этого сделать, несмотря на продолжающийся в бывшей советской республике вооруженный конфликт.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказывается поддерживать Украину после коррупционного скандала с лидером республики Владимиром Зеленским. Он добавил, что «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена».