23:27, 15 ноября 2025

Военкоры сообщили об ухудшении положения ВСУ на одном направлении

RusVesna: На Гуляйпольском направлении ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

На Гуляйпольском направлении ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает ухудшаться. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Отмечается, что российские войска не останавливаясь прорывают фронт на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. По данным военкоров, подразделения ВС России продвинулись западнее Малиновки и вышли к восточным окраинам населенных пунктов Зеленый Гай и Высокое.

Российская армия расстреляла украинских солдат на окраине Затишья. «По состоянию на сейчас русские значительно активизировались на этом участке и продвигаются малыми пехотными группами. Обстановка напряженная», — сообщили киевские военные аналитики.

Ранее украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что на гуляйпольском направлении ВСУ может ждать катастрофа. По его словам, когда армия России возьмет Гуляйполе и Орехов Запорожской области, у ВСУ не останется рубежей обороны, кроме Камышевахи и Степногорска, чтобы защищать южные окраины Запорожья.

