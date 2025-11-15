Путешествия
Временные ограничения сняты с двух российских аэропортов

Росавиация: Сняты ограничения в аэропортах Самары и Саратова
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Titov / Global Look Press

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты с аэропортов Самара (Курумоч) и Саратов (Гагарин), об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Во время ограничений одному самолету, выполнявшему рейс в Самару, пришлось «уйти» на запасной аэродром.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — добавил Кореняко.

Ограничения доя обеспечения безопасности продолжают действовать в аэропортах: Ижевск, Уфа, Тамбов, Казань, Нижнекамск.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о последствиях массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (ВСУ) на город.

    Все новости