Экономика
07:25, 15 ноября 2025Экономика

Юрист рассказал о праве россиян на компенсацию советских вкладов

Юрист ЕЮС Телегин заявил о праве на компенсацию сделанных до 1991 года вкладов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин заявил, что сделанные до 1991 года вклады россиян государство компенсирует в установленном порядке. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Телегин уточнил, что государство возместит вклады в Сберегательный банк России и его прежние подразделения, сделанные до 20 июня 1991 года, и вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года.

Так, выплаты полагаются в трехкратном размере остатка вкладов в банке на 20 июня 1991 года и средств по страховым вкладам Госстраха на 1 января 1992 года рожденным до 1945 года включительно. В двукратном размере компенсации выплатят для россиян 1946-1991 года рождения.

Ранее сообщалось, что на выплату компенсаций по советским вкладам россиян направят миллиарды рублей. Ожидается, что в 2026 году эта сумма примерно составит 1,662 миллиарда рублей.

