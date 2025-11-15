Зарабатывающим 100 тысяч рублей россиянам назвали размер будущей пенсии

Эксперт Ляшок: Зарабатывающие ₽100 тыс. смогут получать пенсию в ₽28-30 тыс.

Тридцатилетние граждане, которые зарабатывают сейчас около 100 тысяч рублей, могут рассчитывать на пенсию около 28-30 тысяч рублей. Об этом рассказал старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, при этом пенсия может быть выше для проживающих в районах Крайнего Севера, работников сельского хозяйства, а также граждан, имеющих инвалидность или нетрудоспособных родственников на иждивении.

Подчеркивается, что россияне, которым сегодня около 30 лет, достигнут пенсионного возраста только через 30-35 лет — а за это время многое может измениться.

