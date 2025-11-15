Из жизни
16:44, 15 ноября 2025Из жизни

Женщина добыла огромного аллигатора и решила съесть его

New York Post: В США женщина добыла аллигатора длиной 3,5 метра
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @Cordray's

В США жительница штата Южная Каролина подстрелила огромного аллигатора и решила сделать из него коврик. Об этом пишет New York Post.

Бриттани Ливингстон добыла рептилию длиной 3,5 метра. В Южной Каролине выдают всего 1400 лицензий на отстрел аллигаторов в год, и Ливингстон с мужем Мэттом не могли получить разрешение с 2020-го. Однако в этом году им повезло, и они отправились на охоту. Паре понадобилось несколько часов, чтобы выследить рептилию, которая весила почти 250 килограммов.

Ливингстоны заявили, что используют аллигатора, чтобы продемонстрировать детям уважительное отношение к природе. По словам Бриттани, они никогда не стали бы охотиться на животное просто так. Женщина решила, что сделает из шкуры аллигатора коврик, а из мяса приготовит сосиски и другие закуски. После переработки на семейном предприятии Ливингстонов из рептилии получилось около 45 килограммов мясных продуктов.

Ранее сообщалось, что в США сотрудник полиции сошелся в схватке с крупным аллигатором, который забрался во двор жительницы штата Флорида. Поимка животного попала на видео.

