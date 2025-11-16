«Лента.ру»: Амстердам пытается изменить имидж города разврата и вечеринок

Амстердам всегда ассоциировался с кварталом красных фонарей, запахом наркотиков, проституцией и шумными вечеринками. Однако с недавних пор столица Нидерландов взяла курс на кардинальное изменение репутации — власти устали от имиджа «города грехов» и начали активную борьбу с ним. Так, в городе ввели запрет на употребление марихуаны на улицах, а также ужесточили правила вечеринок. Кроме того, администрация задумалась о том, чтобы вынести знаменитый квартал красных фонарей за пределы центра. «Лента.ру» разбиралась, как Амстердам пытается отмыться от пороков и стать новой культурной столицей.

Из-за проституции и тусовок центр города перестал быть пригодным для жизни

Амстердам веками славился терпимостью к любого рода развлечениям: здесь были узаконены проституция и кофешопы с каннабисом, по улицам разъезжали пивные велосипеды с шумными компаниями, а прямо напротив католических храмов в витринах танцевали обнаженные секс-работницы. Такая вседозволенность превратила город в магнит для любителей запретных удовольствий, и власти начали терять контроль над ситуацией.

В 2022 году столицу Нидерландов посетило более 18 миллионов человек, а в 2023 году число ночевок достигло рекордных 22,1 миллиона. При этом почти пятая часть туристов обязательно заглядывает в знаменитый район красных фонарей Де Валлен.

Туристы в квартале Де Валлен — визитной карточке Амстердама. Квартал также называют улицей красных фонарей, поскольку секс-работницы рекламируют свои услуги обнаженными прямо в витринах, которые освещены красным светом Фото: Michael Zegers / Globallookpress.com

Среди них немало молодых британцев, которые прилетают на выходные лишь за тем, чтобы устроить мальчишник, сходить по барам и всеми возможными способами впасть в невменяемое состояние — такие туристы давно стали головной болью для местных жителей. Исследования показывают, что именно британцы 18-35 лет чаще всего задерживаются полицией в Амстердаме после ночных алкогольных туров. Круглосуточное веселье в определенных кварталах превратило исторический центр в настоящий рай для тусовщиков и в ад для горожан.

Массовый туризм серьезно изменил облик Амстердама и настроения его жителей. Активисты сетуют, что центр города превратился в «Диснейленд для взрослых» — обычные магазины уступили место сувенирным лавкам и вафельным кафе, жилые дома переформатируются в хостелы и отели, а из-за толп туристов, снимающих ролики для TikTok, по тротуарам невозможно пройти. Многие жители вообще стали избегать центральных районов, чтобы не сталкиваться с беспределом.

В итоге городские власти запустили программу Tourism in Balance. На практике это означает жесткие ограничения на развитие туристической инфраструктуры.

Мы хотим сделать город пригодным для жителей и гостей. Никакого овертуризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок в год муниципалитет Амстердама

Что теперь нельзя делать в Амстердаме?

В столице уже запретили строительство новых гостиниц, чтобы сдержать рост числа путешественников (новый отель можно открыть только вместо закрытого и без увеличения мест). Одновременно вводятся ограничения на круизные суда: с 2023 года в порт заходило около 2,3 тысячи туристических кораблей, а к 2028 году их число планируется сократить вдвое. Однако это не главная потеря для туристов.

Фото: Peter Dejong / AP

С весны 2023 года на улицах исторического центра категорически нельзя употреблять марихуану — теперь за это полагается штраф в 100 евро. Запрет коснулся прежде всего квартала красных фонарей и прилегающих туристических зон. Употребление разрешается только в кофешопах и на их террасах, но если новые меры не дадут эффекта, городские власти грозят запретить и это.

Одновременно ужесточены алкогольные ограничения: магазины в квартале красных фонарей теперь не продают спиртное после 16:00 в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, чтобы пресечь уличные попойки. Бары, кафе и секс-клубы больше не работают допоздна — им запрещено впускать посетителей после 01:00, а свет в витринах борделей гаснет в 03:00 вместо прежних 06:00. В муниципалитете прямо говорят, что исторический центр перестал быть зоной вседозволенности: шумные вечеринки и «наркотический секс-туризм» должны уйти в прошлое.

€ 100 составит штраф за употребление марихуаны в центре Амстердама

Кроме того, власти официально запретили организованные туры по барам и «алко-круизы» по каналам — больше никаких экскурсионных запоев от туристических агентств. В Амстердаме теперь нельзя легально заказать и Pub Crawl — тур, во время которого компания весельчаков разъезжает по улицам на велосипедном баре. Все эти меры — часть кампании под лозунгом «Stay Away» («Держитесь подальше»), которую город развернул против туристов-нарушителей.

Нововведения ударили и по кошельку гостей. В городе уже повышен туристический сбор за проживание, а правительство Нидерландов рассматривает двукратное увеличение ставки налога на туристов в пиковые сезоны. Действующий налог (семь процентов от стоимости отеля плюс три евро за ночь) могут поднять вдвое, что сделает поездки дороже. Более того, Амстердам лоббирует введение нового экологического сбора на авиабилеты, чтобы отменить самые дешевые рейсы лоукостеров.

Квартал красных фонарей переедет из центра

Один из самых спорных шагов амстердамских властей — решение фактически ликвидировать знаменитый квартал красных фонарей в его нынешнем виде. Символ городской свободы, который стал визитной карточкой города, через несколько лет может остаться в прошлом. Муниципалитет уже утвердил план переноса всей секс-индустрии за пределы центра. Мэр Фемке Халсема несколько раз заявляла, что узкие улочки старого города не подходят для современного секс-бизнеса, и теперь ее идея воплощается в жизнь.

Фото: Peter Dejong / AP

На южной окраине Амстердама, в районе Зюйд, планируется построить многоэтажный «Эротический центр» — по сути, новый квартал красных фонарей под крышей. В проекте центра — около 100 комнат для работы проституток, а на первом этаже разместятся интим-магазины, эротические театры, бары и рестораны. Однако ключевое отличие — ни одного окна с красным светом, выходящего на улицу, там не будет. Все витрины предполагается развернуть внутрь здания, чтобы случайные прохожие больше не глазели на полуобнаженных девушек.

План переноса вызвал серьезное сопротивление. Жители района Зюйд воспротивились открытию под их окнами «мегаборделя», который разрушит тихий семейный уклад пригородной жизни. «Для жителей Зюйда этот переезд означает перенос всего шума, скопления людей и проблем квартала красных фонарей в их двор. Это разрушит инфраструктуру, ориентированную на семьи и бизнес», — говорится в петиции местных граждан.

Свою протестную кампанию развернули и сами секс-работницы. В Амстердаме уже прошли акции, на которых десятки девушек с красными зонтами скандировали лозунги против закрытия Де Валлена

Профсоюз «оконных работниц» Red Light United заявляет, что переезд грозит проституткам потерей значительной части доходов — ведь далеко не все клиенты поедут искать их на окраине. Более того, изменение графика работы уже негативно сказалось на безопасности женщин. По словам секс-работниц, если раньше к шести утра на улицах появлялись прохожие и начинал ходить транспорт, то теперь, уходя домой в совершенно пустом городе в три часа ночи, девушки рискуют стать легкой добычей грабителей.

Несмотря на критику, городские власти настроены решительно. Халсема, известная давней нелюбовью к кварталу красных фонарей, считает перенос необходимым шагом для «борьбы за душу города». Окончательное решение о судьбе эротического центра пока не принято, и старейший в Европе квартал красных фонарей продолжает работать, но его будущие очертания уже намечены — вне исторического центра, вдали от праздных туристических толп.

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Амстердам все еще рад туристам, но только тем, кто хочет культурно проводить время

Совокупность этих мер отражает новую стратегию: Амстердам стремится сменить международный образ «столицы разврата» на статус культурного центра Европы. Теперь этот посыл оформлен в официальную кампанию по смене имиджа. После серии запретов и ограничений для вечеринок городские власти запустили новый промо-слоган — «Renew Your View» («Обнови свое видение»), призванный показать Амстердам с новой стороны.

С конца 2023 года эта кампания продвигает столицу Нидерландов как место с уникальным наследием, богатой историей, музеями мирового уровня и самобытными кварталами, а не как площадку для дешевых развлечений. При этом в Амстердаме подчеркивают: гости по-прежнему желанны, но только если они уважают город и его жителей.