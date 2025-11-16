Бывший СССР
Экс-советник Кучмы указал на ухудшение отношения к украинцам на Западе

Соскин: Западные страны начнут насильно возвращать украинцев на родину
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На Западе начинают все хуже относиться к украинцам. Вскоре их начнут насильно возвращать из США и стран Европы обратно на Украину. Об этом заявил экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Там [на Западе] идет смена настроений, к сожалению. Ухудшается отношение к украинцам», — сказал политолог. Кроме того, по его мнению, в возвращении украинцев на родину заинтересован действующий лидер страны Владимир Зеленский. Как отметил Соскин, президент Украины лично дал указания послам в разных странах, чтобы они вели переговоры с правительствами, добиваясь выдворения украинцев.

Экс-советник напомнил, что в Германии и Польше уже начался этот процесс. «Зеленскому говорит [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, что ты их [украинских беженцев] убери отсюда и не пускай. Представляете?» — признал Соскин.

При этом в США ситуация тоже меняется. Так, по мнению политолога, американский лидер Дональд Трамп хочет прекратить оказывать помощь украинцам, которые находятся в стране.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал отменить упрощенный выезд молодых мужчин с Украины.

