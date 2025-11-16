Путешествия
Еще в двух российских аэропортах ограничили полеты

Росавиация: В аэропортах Нижнего Новгорода и Уфы ввели ограничения на полеты
Марина Совина
Фото: Pixabay

В аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов) и Уфы ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Были введены меры для обеспечения безопасности воздушных полетов. Кореняко также указал на ограничения в оренбургском авиаузле — ранее эту информацию подтвердил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, отметив, что по всей территории региона активирован план «ковер».

Вечером 15 ноября аэропорты Пензы и Самары временно ограничили полеты. До этого были закрыты воздушные гавани Саратова и Волгограда. Кореняко уточнил, что воздушное пространство закрывают из соображений безопасности.

