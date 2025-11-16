Мир
Германия заплатит миллионы за защиту от беспилотников

Bild: Германия заплатит 100 миллионов евро за защиту от беспилотников
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Правительство Германии хочет заплатить 100 миллионов евро за защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в связи с обнаружением похожих на них обломков у объектов инфраструктуры. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Федеральное правительство в краткосрочной перспективе инвестирует 100 миллионов евро в современную противодронную оборону», — отмечается в материале издания.

Также уточняется, что планы на закупку конкретных вооружений для уничтожения БПЛА остаются неизвестны. Предполагается, что за счет них будет укреплена безопасность аэропортов.

Ранее журнал Politico сообщал, что Вооруженные силы ФРГ не могут сбивать БПЛА во внутреннем воздушном пространстве страны — и во многом это связано с мерами защиты, принятыми для того, чтобы избежать повторения нацистского прошлого страны.

В частности, Конституция Германии, принятая под влиянием Второй мировой войны, прямо запрещает вооруженным силам играть ключевую роль в обеспечении внутренней безопасности страны. Это связано с тем, что ее авторы помнили о том, как нацисты и их пособники исторически злоупотребляли военной мощью Германии для преследования левых политических сил.

