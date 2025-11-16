Известный рок-музыкант заявил равнодушном отношении Трампа и Стармера к военным ВСУ

Рок-музыкант Уотерс: Трампу и Стармеру нет никакого дела до украинских солдат

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру нет никакого дела до украинских солдат. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, политики даже не притворяются, что заботятся о военных или о ком-либо еще на Украине. Он заявил, что их волнуют только коррумпированные нацисты, которые помогут им лишить страну всех ее активов и «распихать деньги по карманам».

Ранее Роджер Уотерс предложил провести референдумы на приграничных территориях Украины. Такой способ завершить конфликт он назвал в ходе выступления на антивоенном митинге в Берлине.

Также на днях основатель Pink Floyd указал на невежество актрисы Анджелины Джоли из-за ее поездки на Украину. Музыкант отметил, что перед тем, как поддерживать какую-либо из сторон конфликта, следует сперва разобраться в его сути.