Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:41, 16 ноября 2025Мир

Известный рок-музыкант заявил равнодушном отношении Трампа и Стармера к военным ВСУ

Рок-музыкант Уотерс: Трампу и Стармеру нет никакого дела до украинских солдат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру нет никакого дела до украинских солдат. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, политики даже не притворяются, что заботятся о военных или о ком-либо еще на Украине. Он заявил, что их волнуют только коррумпированные нацисты, которые помогут им лишить страну всех ее активов и «распихать деньги по карманам».

Ранее Роджер Уотерс предложил провести референдумы на приграничных территориях Украины. Такой способ завершить конфликт он назвал в ходе выступления на антивоенном митинге в Берлине.

Также на днях основатель Pink Floyd указал на невежество актрисы Анджелины Джоли из-за ее поездки на Украину. Музыкант отметил, что перед тем, как поддерживать какую-либо из сторон конфликта, следует сперва разобраться в его сути.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа не смогла убедить Бельгию конфисковать российские активы в пользу Украины. Хранящий деньги депозитарий готов судиться

    Экс-премьер Украины рассказал о планах США заменить Зеленского

    Экс-советник Кучмы указал на ухудшение отношения к украинцам на Западе

    Раскрыто число погибших на Украине бразильских наемников

    Трамп потребовал уволить критикующего его ведущего

    Известный рок-музыкант заявил равнодушном отношении Трампа и Стармера к военным ВСУ

    Саперы готовятся к разминированию в Волгограде после атаки дронов

    После атаки «Гераней» в Одесской области отключился свет

    Россиянам напомнили о начислении пени за просрочку уплаты налогов

    Украинские военные на фронте пришли в уныние из-за коррупционного скандала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости