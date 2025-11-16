Кардиолог назвал сохраняющие здоровье сердца продукты

Кардиолог Вахляев: Богатые калием продукты помогут сохранить здоровье сердца

Богатые калием продукты могут помочь сохранить здоровье сердца и сосудов, рассказал «Ленте.ру» врач-кардиолог «Полклиники.ру» Антон Вахляев. Он также рекомендовал употреблять больше свежих овощей, фруктов и зелени.

«Многие овощи и фрукты очень богаты калием — важным микроэлементом для хорошей работы всех мышц, и сердца тоже, — сказал врач. — Также калий хорошо принимать как средство профилактики аритмии. К богатым калием продуктам можно отнести бананы, болгарский перец, томаты, виноград, многие сухофрукты. Много калия в некоторых орехах, например, фисташках».

Кардиолог рекомендовал обратить особенное внимание на орехи, где также содержится много полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) — они работают как антиоксиданты и опосредованно помогают бороться с тромбообразованием.

«Но не существует идеальной универсальной диеты и суперфуда. Это маркетинговые уловки. Все диеты можно разделить на лечебные и профилактические. В них учтены полезные и вредные свойства в зависимости от цели диеты. С этой точки зрения ограничение употребления дрожжей — тоже опосредованная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», — заметил Вахляев.

