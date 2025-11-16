Мир
МИД Франции назвал условие дальнейшей поддержки Украины

МИД Франции: ЕС будет поддерживать Украину при условии борьбы с коррупцией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро. Фото: Omar Marques / Getty Images

Украина должна бороться с коррупцией, если страна рассчитывает на дальнейшую поддержку Европейского союза (ЕС). Такое условие назвал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

«Мы поддерживаем очень откровенный и требовательный диалог с властями Украины и напоминаем им о том, что борьба с коррупцией во всех ее проявлениях — это абсолютный приоритет для ЕС. Поэтому для того, чтобы иметь возможность рассчитывать в долгосрочной перспективе на поддержку сообщества, (...) нужно быть бескомпромиссным в этом вопросе», — отметил дипломат.

Барро подчеркнул, что если Украина намерена вступить в Евросоюз, то власти страны должны активно вести борьбу с коррупцией.

14 ноября стало известно, что новый коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, вызвал возмущение в ЕС и ухудшил имидж Киева среди его иностранных партнеров.

Кроме того, Брюссель потребовал от Киева ответов о сложившейся ситуации. ЕС запросил у Украины гарантии относительно будущей финансовой поддержки.

