Мизулина рассказала о росте антицерковных трендов в интернете

Мизулина сообщила о росте негативных трендов против веры в соцсетях

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что в соцсетях фиксируется системная работа по распространению негативных трендов против церкви, веры и традиционных ценностей. Она высказалась об этом в программе «Песочный интерес» в эфире радио Sputnik.

«Очень много негатива в отношении церкви, веры вообще как таковой, распространяется и в детской, и в молодежной среде. Есть отдельные тренды, антитренды. То есть, например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил», — рассказала она.

Как утверждает Мизулина, связанные с оскорблением чувств верующих негативные тренды распространяются среди детской аудитории, прежде всего — через TikTok.

