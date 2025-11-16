Интернет и СМИ
Мизулина рассказала о росте антицерковных трендов в интернете

Мизулина сообщила о росте негативных трендов против веры в соцсетях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что в соцсетях фиксируется системная работа по распространению негативных трендов против церкви, веры и традиционных ценностей. Она высказалась об этом в программе «Песочный интерес» в эфире радио Sputnik.

«Очень много негатива в отношении церкви, веры вообще как таковой, распространяется и в детской, и в молодежной среде. Есть отдельные тренды, антитренды. То есть, например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил», — рассказала она.

Как утверждает Мизулина, связанные с оскорблением чувств верующих негативные тренды распространяются среди детской аудитории, прежде всего — через TikTok.

Ранее стало известно, что глава Лиги безопасного интернета помогла школьнику из Нижнего Новгорода решить проблему, которая возникла у него при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). К Мизулиной обратился выпускник, который сдавал ЕГЭ по информатике.

