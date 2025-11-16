Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:02, 17 ноября 2025Россия

Названа возможная причина убийства найденного в московском пруду мальчика

Mash: Найденный в пруду в Москве мальчик был инвалидом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Шестилетний мальчик, останки которого нашли в Гольяновском пруду в Москве, имел инвалидность. Об этом узнал Telegram-канал Mash.

По его данным, ребенок не мог ходить. Предположительно, причиной его убийства стали проблемы со здоровьем — мать воспитывала его одна и с трудом с ним справлялась. Отец ребенка ушел из семьи в июне 2025 года и о смерти сына узнал из новостей.

Как выяснил Mash, у женщины также есть девятилетняя дочь.

16 ноября в Гольяновском пруду был найден мусорный пакет с головой ребенка. Сообщалось, что причиной смерти могла стать асфиксия.

В убийстве ребенка подозревается его отчим. Согласно предварительной информации, мужчина расправился с мальчиком, после чего мать отнесла его голову к пруду, чтобы скрыть следы преступления.

О пропаже ребенка сообщила бабушка. Она обратилась в правоохранительные органы, заявив, что сожитель матери увел шестилетнего внука из дома, и больше она его не видела. При этом женщина утверждает, что ее дочь не могла убить сына.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»). Мать и отчим ребенка задержаны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

    В России назвали заработки мошенников на атаках против детей

    Во Львове боец ВСУ метнул гранату в полицейских и сотрудников ТЦК

    Зеленского уличили в попытке привлечь гадалок для обеления своей репутации

    Названа возможная причина убийства найденного в московском пруду мальчика

    Сердечные приступы, рак и переломы половых органов. Какую опасность таит в себе секс и как заниматься им правильно?

    Хоккейное «Динамо» уволило тренера

    В смерти офицера ВСУ под Волчанском заметили странность

    Европу предупредили о последствиях сделки Греции и Украины

    Фицо неожиданно отменил важное обращение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости