Названа возможная причина убийства найденного в московском пруду мальчика

Mash: Найденный в пруду в Москве мальчик был инвалидом

Шестилетний мальчик, останки которого нашли в Гольяновском пруду в Москве, имел инвалидность. Об этом узнал Telegram-канал Mash.

По его данным, ребенок не мог ходить. Предположительно, причиной его убийства стали проблемы со здоровьем — мать воспитывала его одна и с трудом с ним справлялась. Отец ребенка ушел из семьи в июне 2025 года и о смерти сына узнал из новостей.

Как выяснил Mash, у женщины также есть девятилетняя дочь.

16 ноября в Гольяновском пруду был найден мусорный пакет с головой ребенка. Сообщалось, что причиной смерти могла стать асфиксия.

В убийстве ребенка подозревается его отчим. Согласно предварительной информации, мужчина расправился с мальчиком, после чего мать отнесла его голову к пруду, чтобы скрыть следы преступления.

О пропаже ребенка сообщила бабушка. Она обратилась в правоохранительные органы, заявив, что сожитель матери увел шестилетнего внука из дома, и больше она его не видела. При этом женщина утверждает, что ее дочь не могла убить сына.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»). Мать и отчим ребенка задержаны.